FOTO – Marinelli riceve il premio AIC da una ex di Inter Women

Marinelli ha vinto il premio di calciatrice del mese per marzo 2022, definito dall’AIC, negli scorsi giorni (vedi articolo). La giocatrice di Inter Women lo ha ricevuto oggi dalle mani di una sua ex compagna.

LA CONSEGNA – Giorno di premiazione oggi per Gloria Marinelli, numero 7 di Inter Women. L’attaccante martedì ha ottenuto il riconoscimento come calciatrice del mese in Serie A Femminile per marzo 2022. A consegnarle il premio Chiara Marchitelli, sua compagna in nerazzurro nello scorso biennio e ora consigliere federale AIC. Ritorno in campo previsto sabato 23 alle ore 12.30 in casa del Verona, nel rush finale con le ultime tre giornate.

Questo il post via Twitter con la foto di Marinelli premiata.