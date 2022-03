Marinelli: «Felice per gol e vittoria! Juventus gara sentita, vedremo»

Gloria Marinelli ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 4-3 contro la Sampdoria. L’attaccante nerazzurra si è soffermata sui due gol segnati e sulla prossima gara contro la Juventus.

RITORNO AL GOL – Gloria Marinelli ha commentato così della vittoria di oggi, arrivata anche grazie a una sua doppietta: «Torniamo da un periodo non facilissimo. Questa è stata una vittoria sudata ma l’abbiamo portata a casa. C’è da lavorare tanto ed è quello che faremo durante le prossime settimane. Finalmente sono tornata al gol e chi fa l’attaccante capisce quanto è difficile non segnare per un lungo periodo. Sono riuscita a riprendermi e a segnare due gol importanti. Sono molto felice».

GARA SENTITA – Marinelli ha poi presentato così la gara della prossima giornata contro la Juventus: «La partita contro la Juventus è sempre una delle più sentite. Continueremo a lavorare come stiamo facendo, la voglia di vincere è tanta. Loro sono una grande squadra, ma lo siamo anche noi e ce la giocheremo. Poi quello che succede, succede».