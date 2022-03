Csiszar: «Importantissimo tornare a vincere. Juventus? Saremo pronte»

Henrietta Csiszar ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di oggi per 4-3 contro la Sampdoria. La giocatrice nerazzurra ha espresso le sue emozioni per la vittoria e le sensazioni in vista della partita contro la Juventus.

RITORNO ALLA VITTORIA – Henrietta Csiszar ha festeggiato così il ritorno alla vittoria da parte dell’Inter Women, anche in vista del prossimo difficile impegno: «È stato importantissimo. Abbiamo perso le ultime gare, quindi tornare alla vittoria serviva per riprendere la fiducia anche in vista della Juventus. Sarà una partita molto difficile, ma noi ci faremo trovare preparate al meglio».