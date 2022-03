Adani: «Inter involuta, crea poco e male. Inzaghi? Deve fare uno step»

Adani valuta le difficoltà dell’Inter nel girone di ritorno durante 90° minuto su Rai 2. L’ex difensore nerazzurro ritiene che a Inzaghi in questo periodo sia mancato il salto di qualità che era necessario.

TILT DI GIOCO – Daniele Adani giudica come l’Inter ha sbagliato: «Cominciamo a individuare qualche elemento di questa squadra che è involuta, poco creativa e poco ispirata. L’Inter è una delle migliori squadre a costruire da dietro con difensori e portiere, però trova beneficio quando c’è Marcelo Brozovic. Ha provato con Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal, ma tornava dal portiere che, come l’anno scorso con Romelu Lukaku, la dà in avanti. A chi? A nessuno. Senza Brozovic è parzialmente una scusante, però l’Inter costruisce poco e male».

TECNICO COLPEVOLE – Adani se la prende anche con Simone Inzaghi: «Gestire la pressione? È uno step che deve fare, anche perché primo in classifica con distacco c’è arrivato con merito. Lui è stato artefice di questi risultati, adesso c’è il momento di raccogliere ed è più difficile. Come crea gioco? Superata la prima costruzione l’Inter arriva a creare, però con più fatica».