Marinelli: «Carattere Inter Women! Milan, un pizzico di fortuna in più»

Marinelli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Inter Women, semifinale di ritorno di Coppa Italia andata alle rossonere, che volano in finale (vedi report). L’attaccante nerazzurra evidenzia il carattere fatto vedere nel secondo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni

CARATTERE – Gloria Marinelli fa eco alle parole del suo allenatore (vedi dichiarazioni), sottolineando come l’Inter Women nel secondo tempo abbia dato tutto: «Quando sei sotto di due gol è difficile recuperarla, ma nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione, con grande carattere. Loro hanno avuto un pizzico di fortuna in più: questo è il calcio».