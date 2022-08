Karchouni: «Contenta per il gol! Inizialmente timide, poi la partita è cambiata»

Ghoutia Karchouni, protagonista con il gol del pareggio nel corso dell’amichevole internazionale tra Inter Women e Chivas, ha parlato su Inter TV.

PARTITA CAMBIATA – Ghoutia Karchouni è contenta per il gol del pareggio e la prestazione della squadra: «Sono contenta per aver segnato era una partita complicata. Ci siamo divisi il possesso palla, ma poi abbiamo concesso malamente una rete e sono felice per aver segnato il gol del pareggio, ed è stato un gran bel gol! Siamo partite un po’ troppo timide, non stavamo giocando il nostro calcio, poi però la partita è cambiata totalmente. Tutto è venuto più semplice e credo che il gol è stato conseguenza del gioco perché abbiamo cominciato a fare le cose correttamente e siamo migliorate molto. Nel finale siamo andate vicino a segnare ancora e poi abbiamo vinto ai rigori e va bene così».