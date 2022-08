FOTO – De Vrij pronto al debutto in Lecce-Inter: «Quasi ora!»

Stefan de Vrij non vede l’ora di cominciare la sua nuova stagione con l’Inter. Il difensore è pronto al debutto alla prima giornata in Lecce-Inter.

SI TORNA IN CAMPO – Stefan de Vrij, a riposo ieri nel corso dell’allenamento congiunto con il Sant’Angelo, è tornato regolarmente a disposizione di mister Simone Inzaghi e sabato sarà regolarmente a disposizione per Lecce-Inter, prima in Serie A. Il difensore è pronto al debutto: «Quasi ora!».

Di seguito il post pubblicato su Instagram dal difensore olandese.