Juventus-Inter Women: al riposo bianconere avanti 1-0

Inter Women in campo allo Juventus Training Center di Vinovo per la sfida contro la Juventus valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Buona la prova delle nerazzurre, che però sono sotto di un gol

Inter Women in campo allo Juventus Training Center per la sfida contro la capolista Juventus. Al riposo il punteggio è di 1-0 a favore delle bianconere. Nonostante il risultato è stata buona la prova delle nerazzurre, capaci di imbrigliare la Juventus per buona parte del match ma che pagano a caro prezzo quella che forse è stata l’unica distrazione difensiva. Al 42′ infatti la difesa dell’Inter si fa scappare Barbara Bonansea su un lancio di Cernoia e l’attaccante bianconera supera il portiere nerazzurro Aprile con un tocco sotto per il vantaggio della Juventus.

JUVENTUS: 1 Giuliani, 2 Hyyrynen, 3 Gama, 4 Galli, 7 Cernoia, 8 Rosucci, 10 Girelli, 11 Bonansea, 13 Boattin, 14 Pedersen, 32 Sembrant.

A disposizione: 42 Basic, 46 Tasselli, 5 Sikora, 6 Franco, 17 Staskova, 19 Zamanian Bakhtiari, 20 Sousa Alves, 21 Caruso, 23 Salvai.

Allenatore: Rita Guarino

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 17 Debever, 23 Auvinen, 6 Bartonova; 15 Nyman, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 7 Marinelli; 93 Rincón, 27 Tarenzi.

A disposizione: 31 Marchitelli, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 4 Pisano, 5 Capucci, 9 Baresi, 14 Colombo, 16 Goldoni, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. Siena)

Reti: 42′ Bonansea