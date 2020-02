FOTO – Zanetti e l’incontro a sorpresa: “Campioni dentro e fuori il campo”

Viaggio in aereo e l’incontro che non ti aspetti per il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che ha condiviso il volo con il cantante Tiziano Ferro

FOTO – Il cantante Tiziano Ferro ha voluto rendere pubblico su Instagram l’incontro con il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti. Selfie tra i due corredato dalla didascalia: “C.I.A.O. I campioni veri. Dentro e fuori il campo!“. Immediata la risposta della leggenda nerazzurra con un commento: “Grazie Tiziano Ferro !!! Un piacere aver condiviso il viaggio insieme a te!! Hasta la próxima!!“.