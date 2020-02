Bonansea: “Inter ottima squadra, contenta per il gol ma giochiamo male”

Barbara Bonansea sta decidendo al momento Juventus-Inter Women valida per il campionato di Serie A femminile. L’attaccante bianconera, autrice del gol del momentaneo 1-0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi istanti dopo il fischio finale

CONTENTA PER IL GOL – Bonansea è soddisfatta per il gol, ma ammette le difficoltà delle bianconere contro un’Inter ostica: «Sono contenta per il gol, ma non stiamo giocando come vogliamo. Adesso negli spogliatoi ci guardiamo negli occhi sistemiamo due cose e torniamo in campo per fare ancora meglio. L’Inter? Me l’aspettavo così, io le ho viste giocare, nel girone di andata hanno avuto delle difficoltà ma secondo me ora sono un’ottima squadra».