Inter Women, prima sfida del 2024 contro il Sassuolo: tutte le info

L’Inter Women di Guarino torna in campo domenica 14 gennaio alle ore 12.30 nel match contro il Sassuolo, valevole per la dodicesima giornata della Serie A Femminile. Di seguito tutte le info per chi vorrà recarsi all’Arena Civica di Milano

PRIMA GARA DEL 2024 – L’Inter Women di Rita Guarino torna in campo dopo la sosta natalizia. Domenica 14 gennaio le nerazzurre affronteranno il Sassuolo davanti ai propri tifosi, all’Arena Civica Gianni Brera di Milano nel match valevole per la terza giornata di ritorno della Serie A Femminile, con fischio d’inizio fissato alle ore 12.30. L’ingresso all’Arena sarà libero, basta compilare un form su inter.it per confermare il proprio interesse e ottenere un accesso privilegiato all’impianto.