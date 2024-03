Inter Women, poule scudetto Serie A Femminile: fissata la data della prima sfida!

L’Inter Women sta per tornare in campo per la seconda fase della Serie A Femminile. Ecco la data e l’orario prevista per la prima sfida nerazzurra della poule scudetto.

SI RICOMINCIA – Archiviata la prima fase del campionato di Serie A Femminile l’Inter Women è pronta a immergersi nella seconda fase. La squadra di Rita Guarino, piazzatasi al quinto posto della classifica finale della regular season, potrà disputare la poule scudetto, che comprende un girone d’andata e ritorno fra le prime cinque squadre del campionato. Il calendario delle prossime dieci giornate di Serie A Femminile è stato già reso noto da un paio di settimane. Adesso è possibile conoscere anche quando è prevista la prima sfida dell’Inter Women della poule scudetto. La data fissata per Inter-Juventus Women, che ospiterà l’Arena Civica Gianni Brera di Milano, è quella del prossimo 17 marzo, alle ore 16.00. Intanto la squadra di Rita Guarino continua la preparazione per il ritorno in Serie A Femminile.