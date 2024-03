Inter, le ultime sui rinnovi di Barella e Lautaro Martinez – SI

L’Inter ha già iniziato il suo mercato estivo con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma si sta muovendo per i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Alfredo Pedullà dà gli ultimi aggiornamenti su Sportitalia.

RINNOVI – Alfredo Pedullà aggiorna sul lavoro della dirigenza nerazzurra: «L’Inter ha fatto il 75% del mercato estivo. Con Zielinski e Taremi aggiunge in anticipo due pedine straordinarie. Ci sono due situazioni avviate con Barella e Lautaro Martinez. Per il primo si parla di rinnovo fino al 2028-2029, con un salto in alto sullo stipendio fino a 6 milioni e mezzo a stagione. Poi per Lautaro Martinez si spera di chiudere in primavera avendo memorizzato le richieste di 10 milioni a stagione. Tutti gli altri rinnovi sono stati risolti. Barella è un centrocampista molto ambito, vuole comunque rimanere e ci sono stati già incontri. Si tratta di fare uno scatto di un paio di milioni per l’argentino».