Inter Women, non solo Durante: convocate altre due giocatrici in nazionale

Non solo Francesca Durante nell’Italia (vedi articolo), sono altre due le giocatrici di Inter Women convocate nelle rispettive nazionali. Si tratta di Henrietta Csiszàr e Anja Sonstevold.

CONVOCATE – Tre giocatrici di Inter Women convocate nelle rispettive nazionali. Oltre a Francesca Durante nell’Italia, le altre sono Henrietta Csiszàr e Anja Sonstevold. La prima giocherà nella sua Ungheria contro l’Ucraina per la sfida valevole per la qualificazione al Mondiale. La seconda, invece, rappresenterà la Norvegia nelle sfide contro Albania e Armenia. Le ragazze di Rita Guarino nel weekend giocheranno in Coppa Italia contro la Pro Sesto, poi ci sarà una nuova sosta per le nazionali (appena finita invece per la squadra maschile).