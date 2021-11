PIF in Serie A nonostante le smentite? Non per l’Inter, punta un altro club – SI

Il fondo PIF da tempo è accostato all’Inter, anche se di recente sono arrivate smentite sulle voci (vedi articolo). Eppure, come annuncia Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, c’è la possibilità di acquistare un club di Serie A.

DIETROFRONT? – Il fondo saudita PIF non avrebbe abbandonato l’idea di entrare nel calcio italiano. Alfredo Pedullà, dopo le voci sull’Inter, segnala: «Loro stanno manifestando il forte desiderio di prendere un altro club in Europa, possibilmente in Serie A. È un apprezzamento, che può portare al rifiuto del diretto interessato. C’è un apprezzamento di PIF nei confronti della Fiorentina, che vorrebbero trasformare in qualcosa di più concreto. È una cosa, al momento, unilaterale e una roba che si è manifestata in serata. Non so come potrà reagire Rocco Commisso. La manifestazione di interesse può finire dopodomani e non manifestarsi in un incontro, ma c’è la voglia di acquisire un altro club dopo il Newcastle United».