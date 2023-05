Inter Women, Durante dopo rinnovo: «Felice e orgogliosa. Ricordo e obiettivi»

Francesca Durante, portiere dell’Inter Women, ha parlato dopo il rinnovo con il club nerazzurro fino al 2026 (vedi articolo).

RINNOVO – Queste le parole di Francesca Durante, portiere dell’Inter Women, a Inter Tv dopo il rinnovo con il club nerazzurro. «Quanto sono soddisfatta e quanto orgoglio c’è nel sapere che questa società punta molto su di me? Sono molto felice e molto orgogliosa. Avere la fiducia di tutto il club, delle mie compagne, dello staff, del mister per me è fondamentale. Quindi è davvero una grande emozione».

RICORDO – Durante ha continuato. «Se dovessi scegliere un ricordo in particolare tra i tanti vissuti in questi anni, il primo che mi viene in mente? Direi la prima partita in campionato con la maglia dell’Inter. È stato veramente bellissimo. C’era tantissimo entusiasmo da parte di tutti. Penso che mi porterò sempre dietro questo ricordo. Se ricordo le sensazioni di quel momento? Era un misto di adrenalina, di voglia di scendere in campo, anche un briciolo di inconsapevolezza quasi di quello che stava per avvenire. Era un nuovo inizio, era veramente da brividi».

PUNTO DI RIFERIMENTO – Durante ha spiegato. «Quant’è bello sapere di essere un punto di riferimento e un esempio per le mie compagne? Mi dà grande orgoglio e provo tutti i giorni a dare il 100% per cercare di migliorare sempre, di continuare su questa strada».

OBIETTIVI – Durante ha concluso. «Quali sono ora gli obiettivi da qui in avanti? Sicuramente continuare a crescere a livello tecnico, a livello tattico sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista di squadra. Dobbiamo alzare sempre di più l’asticella per riuscire a competere sempre di più con le squadre più forti».