Barzaghi: «Inter-Sassuolo, no distrazioni! Può tornare Handanovic»

L’Inter, prima del derby di ritorno in Champions League contro il Milan (vedi articolo), deve affrontare in Serie A il Sassuolo e non deve lasciarsi distrarre. Da Sky Sport sono arrivati gli ultimi aggiornamenti con Matteo Barzaghi.

NESSUNA DISTRAZIONE − Il giornalista Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sull’Inter in vista del match contro il Sassuolo (vedi articolo): «Non sarà semplice per l’Inter affrontare il Sassuolo senza farsi distrarre da un ritorno fantascientifico contro il Milan. Simone Inzaghi non parla in conferenza ma ci aspettiamo qualche cambiamento. Ci sarà turnover, che poi è il fattore che Inzaghi sta utilizzando da diverso tempo. Il tecnico ogni partita vuole avere giocatori freschi. Può tornare anche Samir Handanovic in porta. Per quanto riguarda la Champions League, il messaggio principale all’interno della Pinetina è che ancora non è stato fatto nulla».