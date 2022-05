Inter Women, Bertolini ne convoca otto per il raduno dell’Italia: i nomi

L’Inter Women è presente in Nazionale con ben otto nomi. Il Commissario Tecnico azzurro, Milena Bartoni, ha diramato la lista delle convocate per il raduno dell’Italia che si terrà ad Appiano Gentile dal 30 al 3 giugno

RADUNO E CONVOCATE – L’Inter Women è più che presente in Nazionale per il prossimo raduno che si terrà ad Appiano Gentile dal 30 maggio al 3 giugno: “Il Commissario tecnico Milena Bertolini ha convocato Tatiana Bonetti, Francesca Durante, Gloria Marinelli, Beatrice Merlo, Marta Pandini, Chiara Robustellini, Elisa Polli e Flaminia Simonetti per il raduno della Nazionale italiana che si terrà ad Appiano Gentile dal 30 maggio al 3 giugno”.

Fonte: inter.it