Parravicini: «Inter, entusiasmo e nuove energie ma tutto in mano al Milan»

Francesco Parravicini, dagli studi di Sportitalia mercato, ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Milan. Il suo commento sull’imminente penultima giornata di campionato

DESTINO AI ROSSONERI − Parravicini si concentra sull’imminente giornata di campionato: «A due giornate dalla fine è tutto nelle mani del Milan. L’Inter avrà energie positive dopo la Coppa Italia però andrà ad affrontare un Cagliari in piena lotta salvezza. Tutto è in mano al Milan, se facesse risultato con l’Atalanta si chiudono i giochi. Il pallino è in mano al Milan indipendentemente dall’entusiasmo dell’Inter ma non sarà comunque una partita facile per il Milan stesso».