Inter Sampdoria Women, Marinelli assente. Lunedì operazione al ginocchio

INDISPONIBILE – Inter-Sampdoria Women sarà la prima partita dell’anno in Serie A Femminile per le nerazzurre. Tra le convocate da Rita Guarino per il match di campionato non figura Gloria Marinelli. La calciatrice nerazzurra non sarà disponibile a causa di un problema fisico. La centrocampista, infatti, soffre di una condropatia al ginocchio. Per questo motivo sarà sottoposta all’operazione proprio lunedì.