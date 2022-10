Inter-Roma Femminile termina 1-2! L’Inter Women perde lo scontro diretto

Inter-Roma Femminile termina 1-2. L’8ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) si conclude con una sconfitta per la squadra di Guarino. L’Inter Women prova ad accorciare le distanze, ma un gol non basta. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Roma.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in Inter-Roma Femminile (vedi report), nella ripresa l’Inter Women entra in campo con uno spirito diverso. Come aveva già fatto contro il Sassuolo, Rita Guarino sceglie di giocarsi la carta delle sostituzioni sin dal 46′. Al 60′, però, la Roma raddoppia il risultato con il sinistro di Emilie Haavi. Lo 0-2 non spegne le speranze delle nerazzurre, che cercano di sfruttare gli spazi. Dopo pochi minuti, infatti, l’Inter Women accorcia le distanze. Al 66′ la deviazione sul colpo di testa di Stefanie Van der Gragt beffa la difesa giallorossa che, con un autogol, permette la rete dell’1-2. Un solo gol, però, non basta alle nerazzurre per guadagnare punti in campionato. Inter-Roma Femminile termina 2-1 con le interiste che si fermano in classifica, permettendo alla Roma di confermare la prima posizione nella classifica di Serie A.