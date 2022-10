Inter-Roma Femminile 0-1 al 45′: Durante ci prova ma Inter Women va sotto

Inter- Roma Femminile per l’8ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). L’Inter Women chiude il primo tempo sul risultato di 0-1. Durante prova a salvare le sue compagne ma sullo scadere Haavi segna, dopo due conclusioni ribattute. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Roma Femminile.

NB: Segui Inter-Roma Femminile grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Roma Femminile iniziano con le giallorosse più aggressive in attacco. L’Inter Women difende bene e cerca di utilizzare le ripartenze per uscire in contropiede. La poca precisione degli ultimi passaggi, però, non permette alla squadra di Rita Guarino di rendersi pericolosa. Le punte dell’Inter Women, infatti, vengono raramente servite. La Roma, invece, pur non impensierendo particolarmente, costruisce tanto e conduce il gioco. È proprio sullo scadere del primo tempo, al 44′, che l’Inter Women passa in svantaggio. Sulla prima conclusione Emilie Haavi centra il palo, quindi ci prova Annamaria Serturini. Un’attenta Francesca Durante risponde, ma sulla ribattuta non riesce a evitare il gol del vantaggio. Il primo tempo di Inter-Roma Femminile si chiude sullo 0-1.

Inter-Roma Femminile – Tabellino

0 INTER – ROMA 1

Marcatrice: Haavi (R) al 44′.

INTER (4-3-3): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 27 Csiszár, 20 Simonetti, 6 Santi; 18 Pandini, 7 Marinelli, 33 Ajara Njoya.

A disposizione: 12 Piazza, 5 Karchouni, 8 Brustia, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 34 Mihashi, 35 Callegari.

Allenatrice: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 13 Bartoli, 23 Wenninger, 32 Linari, 2 Minami; 7 Andressa Alves, 5 Cinotti, 20 Greggi; 15 Serturini, 9 Giacinti, 11 Haavi.

A disposizione: 1 Lind, 6 Landstrom, 18 Glionna, 22 Haug, 24 Ferrara, 27 Kollmats, 28 Petrara, 29 Lazaro, 33 Kramzar.

Allenatore: Alessandro Spugna.

ARIBTRO: Stefano Milone della sezione di Taurianova. Assistenti: Emanuele Bocca della sezione di Caserta e Antonio Piedipalumbo della sezione di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Giuseppe Chieppa della sezione di Biella.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 29′, Sønstevold (I) al 41′. Recupero: (PT).