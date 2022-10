Inzaghi-Stankovic, lunga conoscenza e una doppia prima volta a San Siro

Inzaghi e Stankovic non si sono mai affrontati prima d’ora, si tratta infatti del primo confronto in carriera. Il serbo a San Siro c’è già stato ma in occasione di Milan-Stella Rossa, quindi sia contro l’Inter che contro il tecnico piacentino si tratta di una sfida inedita. I due tecnici però si conoscono bene

PRIME VOLTE – Simone Inzaghi e Dejan Stankovic si affrontano per la prima volta dopo essere stati a lungo compagni di squadra alla Lazio (dal 1999 al 2004), prima che il serbo si trasferisse proprio all’Inter. Sia contro il tecnico piacentino che contro l’Inter per Stankovic si tratta di un confronto inedito e molto atteso. Come lo stesso allenatore blucerchiato ha dichiarato, il suo passato a Milano non può essere cancellato perché fa parte del periodo più bello della sua vita (vedi articolo).

Inzaghi e Stankovic, vittorie condivise e primo confronto in un ruolo differente

Così come non si può cancellare il periodo biancoceleste particolarmente fortunato e vincente sia per Stankovic che per Inzaghi con uno storico scudetto, il secondo della storia per la Lazio e altri titoli nazionali. I due per la prima volta avranno modo di confrontarsi in un ruolo differente, ruolo nel quale Inzaghi si destreggia sicuramente con maggior sicurezza vista la più corposa esperienza ma nel quale Stankovic vuole bruciare le tappe. Iniziando proprio dalla non semplice sfida Sampdoria, attualmente in piena zona retrocessione. A San Siro Stankovic verrà accolto come merita, ma il padrone di casa è Inzaghi e nel mirino c’è la quarta vittoria consecutiva in campionato.