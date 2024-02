Inter-Juventus Women 0-2, il tabellino della partita della 17ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Juventus Women è finita da poco con il risultato di 0-2. Niente da fare per le ragazze di Rita Guarino, che non riescono a sorprendere contro la superiore squadra di Joe Montemurro: questo il tabellino della diciassettesima giornata di Serie A.

NIENTE DA FARE – L’Inter Women perde con il risultato di 0-2 in casa contro la Juventus. Non c’è nulla da fare per le ragazze di Rita Guarino, che non riescono a raggiungere il livello delle avversarie. Onyi Echegini decide la gara nel giro di 14 minuti: colpisce prima al 7′ su assist di Maelle Garbino, che ha replicato per la compagna pochi minuti dopo per la sua doppietta personale. Nel secondo tempo l’Inter ci prova con qualche conclusione da fuori, ma le bianconere gestiscono al meglio e si portano i tre punti a casa.

Inter-Juventus Women, il tabellino

Inter (4-4-2): Cetinja, Robustellini, Tomter, Alborghetti, Thøgersen; Csiszar (76′ Polli), Milinkovic, Magull, Serturini (87′ Jelcic); Bonfantini (69′ Bugeja), Cambiaghi.

In panchina: Piazza, Bonetti, Fordos, Pandini, Simonetti, D’Elia.

Coach: Rita Guarino Juventus (4-3-3): Peyraud Magnin; Lenzini (79′ Gama), Salvai, Calligaris, Boattin; Grosso (84′ Palis), Caruso, Garbino (71′ Beerensteyn); Echegini (79′ Thomas), Cantore (71′ Bonansea), Girelli.

In panchina: Aprile, Palis, Bragonzi, Cascarino, Pelgander.

Coach: Joe Montemurro

Arbitro: Maria Marotta. Gol: 7′ Echegini (J), 14′ Echegini (J). Ammonite: Caruso (J), Magull (I), Boattin (J), Milinkovic (I), Peyraud-Magnin (J). Recuperi: 1’ PT, 3′ ST