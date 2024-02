Liverani, quarto incrocio con l’Inter: il bilancio dei precedenti

Quello di venerdì sulla panchina della Salernitana sarà il quarto incrocio in carriera, da allenatore, per Fabio Liverani contro l’Inter. Di seguito il bilancio dei precedenti.

QUARTO INCROCIO – Nella sua carriera da allenatore, Fabio Liverani ha affrontato tre volte fin qui l’Inter in carriera, in campionato. Due volte sulla panchina del Lecce e una soltanto sulla panchina del Parma. In totale il neo-tecnico della Salernitana ha raccolto due pareggi per 1-1 (in Salento) e 2-2 (a San Siro, con gli emiliani) e una pesante sconfitta per 4-0 a Milano sempre sulla panchina del Lecce. Insomma, numeri non totalmente incoraggianti per lui in vista di Inter-Salernitana di venerdì, sebbene in due casi sia riuscito quantomeno a fermare i nerazzurri. Seppur senza vincere.