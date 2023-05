Inter-Fiorentina Women 1-0 al 45′: Alborghetti salva, Polli colpisce!

Inter-Fiorentina Women, ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile, si chiude sul punteggio di 1-0 per quanto riguarda il primo tempo. In gol Polli a cinque minuti dal 45′: segui QUI il LIVE.

INTER-FIORENTINA WOMEN, PRIMO TEMPO – Inter Women alla ricerca della prima vittoria nella Poule Scudetto di Serie A Femminile. Parte bene la squadra di Rita Guarino, al 2′ cross da destra per Elisa Polli anticipata da un’avversaria. La partita non ha ritmi eccelsi, all’11’ Tabitha Chawinga va via bene sulla sinistra e guadagna il primo corner per le padrone di casa. Sempre per lei un’imbucata al 21′, in uscita bassa Rachele Baldi (portiere della Fiorentina) la anticipa. Alla mezz’ora le ospiti potrebbero andare avanti, ma su Michela Catena che entra in area da sinistra Lisa Alborghetti è fondamentale nell’entrare in scivolata e prendere in pieno il pallone. Proprio Alborghetti si fa trovare libera nell’altra area al 35′, su cross dalla destra calcia al volo ma debole e Baldi para. È il preludio all’1-0, che arriva al 39′: Chawinga va via sulla destra, palla messa in mezzo per Polli che calcia in maniera anche leggermente sporca ma quanto basta per battere Baldi. Inter Women in vantaggio a fine primo tempo, con Polli che a fine minuto di recupero calcia alto di destro.

INTER-FIORENTINA WOMEN 1-0 AL 45′

Gol: 39′ Polli