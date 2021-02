Inter Femminile, giocatrice positiva al Covid-19: il comunicato del club

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Nuovo caso di positività nell’Inter. Dopo quella dei dirigenti nerazzurri e all’interno della rosa Primavera (QUI il comunicato ufficiale), questa volta tocca alla prima squadra femminile.

COMUNICATO UFFICIALE – FC Internazionale Milano comunica che Eva Bartonova è risultata positiva al tampone effettuato nei giorni scorsi con la Nazionale ceca. La giocatrice segue le procedure previste dal protocollo sanitario e sta svolgendo il periodo di isolamento in Repubblica Ceca. Bartonova non sarà a disposizione per la gara di oggi contro l’Hellas Verona.

Fonte: inter.it