Genoa, rebus in attacco per Ballardini: la probabile formazione anti Inter

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Inter-Genoa si giocherà domani alle 15 a San Siro. I rossoblù arrivano da un grande momento di forma e da 7 partite senza sconfitta in Serie A. Ecco le ultime sulla probabile formazione di Ballardini secondo “Sky Sport”.

SITUAZIONE – “Un problema alla coscia non permetterà a Luca Pellegrini di prendere parte alla trasferta di Milano. Niente insidie quindi per Czyborra che sarà titolare sull’out sinistro. Poco o nulla dovrebbe cambiare tra difesa e centrocampo: Goldaniga spera di riconquistare una maglia da titolare ma non sarà cosa semplice. In attacco si candidano di fatto tutti e nessuno può essere già escluso dalla lotta. Destro, dopo la scorpacciata di gol tra dicembre e fine gennaio, è a secco da 3 gare. Pandev vorrebbe essere protagonista nel suo vecchio stadio: Scamacca e Shomurodov sono stati importantissimi nel pareggio contro il Verona. Insomma, il rebus è, per ora, di difficile soluzione”.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il probabile undici di Davide Ballardini per Inter-Genoa: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito, Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.

