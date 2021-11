Guarino: «Inter attenta e concentrata! Serve anche flessibilità su certi campi»

Guarino analizza la prestazione convincente della sua squadra contro l’Hellas Verona. La coach dell’Inter Women, intervistata dai microfoni di Inter TV al termine della partita, sottolinea le difficoltà della partita comunque stravinta 5-0 (vedi articolo)

VITTORIA VOLUTA – Il pokerissimo dell’Inter Women soddisfa Rita Guarino: «Ci voleva continuità rispetto ai risultati che abbiamo ottenuto nell’ultimo periodo. Era importante partire anche bene contro una squadra che solitamente non lasciava molto campo agli avversari nel primo tempo, invece noi abbiamo ampiamente accelerato su diverse occasioni per portarci in vantaggio. E devo dire che sono molto soddisfatta di questo approccio. Una squadra abbastanza tecnica come la nostra deve imparare anche a essere flessibile. Quindi, quando si incontrano campi del genere, bisogna adattarsi alla situazione ambientale. E di conseguenza cercare di fare un tipo di partita diversa da quella che uno è abituato a fare. Era importante rispettare molto l’avversario, perché arrivava qua veramente a caccia di punti: l’Hellas Verona ha messo una formazione offensiva! Sono state brave le ragazze a restare molto attente e concentrate. Sarà una settimana innanzitutto corta, dove dovremo concentrare tutte le nostre energie, che oggi abbiamo comunque speso visto il campo pesante. Abbiamo una partita che dovremo preparare bene in pochi giorni, perché la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto». Queste le dichiarazioni di coach Guarino dopo la nona giornata di Serie A Femminile.