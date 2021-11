Brozovic e Perisic ai Mondiali! La Croazia batte la Russia su goffo autogol

Brozovic e Perisic saranno protagonisti fra un anno ai Mondiali in Qatar. La Croazia vince 1-0 lo scontro diretto di Spalato con la Russia e, complice un autogol, effettua il sorpasso all’ultima giornata.

ALL’ULTIMO – La Croazia è qualificata direttamente ai Mondiali di Qatar 2022, la Russia dovrà fare i play-off. A Spalato lo scontro diretto per il primo posto del Gruppo H, con gli ospiti che arrivavano avanti di due punti e avevano due risultati su tre a disposizione, si risolve nel finale per 1-0. È la Croazia, sospinta dal pubblico del Poljud, a fare la partita. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, i due dell’Inter ovviamente titolari, sfiorano entrambi il gol nel primo tempo. Il centrocampista con un gran tiro a giro sfiora il palo alla sinistra del portiere russo, l’esterno di testa manda di poco a lato. La ripresa, col campo segnato dalla pioggia e tante perdite di tempo della Russia, è meno intensa. Arriva però il gol all’81’: un cross di Borna Sosa verso Andrej Kramaric trova Fedor Kudryashov, che ha un rimpallo sfortunatissimo e infila la propria porta. È il gol che fa esplodere la Croazia, finalista agli scorsi Mondiali e pronta a provare a ripetersi. Per Brozovic e Perisic novanta minuti in campo, ora il ritorno all’Inter.