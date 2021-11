Inter A e Inter B: il confronto tra il minutaggio delle due squadre di Inzaghi

Qualche curiosità sull’Inter di Inzaghi, che può vantare due formazioni ma con una gestione completamente opposta dei singoli calciatori. Di seguito l’analisi del minutaggio in Serie A dei due undici nerazzurri

MINUTAGGIO – Esistono due Inter di Simone Inzaghi in Serie A, finora. Quella del capitano Samir Handanovic, che non ha saltato nemmeno un minuto in stagione. E quella del dodicesimo Andrei Radu, che ancora deve fare il suo debutto stagionale. Sono pochi i punti di incontro tra i due undici, completamente diversi tra loro per caratteristiche e minutaggi. E ciò può diventare un problema, come già fatto notare (vedi focus). Fuori formazione Stefano Sensi con i suoi 132 minuti, dettati più dagli infortuni che dalle scelte tecniche di Inzaghi. Tra parentesi i minuti giocati in Serie A nelle prime dodici partite di campionato.

INTER A (3-5-2): Handanovic (1148); Skriniar (1054), de Vrij (1015), A. Bastoni (909); Darmian (821), Barella (1045), Brozovic (1036), Calhanoglu (674), Perisic (803); Dzeko (896), Lautaro Martinez (704). Totale: 10141 minuti.

INTER B (3-5-2): A. Radu (0); D’Ambrosio (144), Ranocchia (118), Kolarov (32); Dumfries (417), Vecino (238), Gagliardini (213), Vidal (184), F. Dimarco (510); A. Sanchez (190), J. Correa (282). Totale: 2328 minuti.