Goldoni: “Campionato accattivante! RealtÃ  nuova per l’Inter. I miei obiettivi”

Goldoni: “Campionato accattivante! Realtà nuova per l’Inter. I miei obiettivi”

Eleonora Goldoni, attaccante dell’Inter Femminile, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Inter TV: un punto sul primo campionato di Serie A dell’Inter Femminile, e sugli obiettivi della giovane italiana.

RIENTRO DALLA SOSTA – Il campionato dell’Inter Femminile è ricominciato sabato scorso. La squadra di Attilio Sorbi ha pareggiato 0-0 contro il Florentia (vedi il report), chiudendo il girone d’andata all’ottavo posto. Questo il commento di Eleonora Goldoni, attaccante nerazzurra: «La partita contro il Florentia è stata particolare, siamo state un po’ sfortunate perché le occasioni ci sono state. Purtroppo non siamo riuscite a sfruttarle al meglio, ma stiamo lavorando bene». Parlando invece del girone d’andata, in cui l’Inter Femminile ha raccolto 12 punti, Goldoni risponde così: «Un girone di andata particolare, si sono visti risultati anche impensabili. È un campionato accattivante! Alla fine dell’anno possiamo tirare le somme, e vedremo come andrà».

PRIMA VOLTA – La stagione 2019/20 rappresenta la prima volta per l’Inter Femminile in Serie A. Ecco le impressioni di Eleonora Goldoni: «Ci siamo approcciate a una realtà che per l’Inter era nuova, la nostra prima volta. Abbiamo imparato tantissimo da ogni singola partita. Speriamo di poterlo mettere in atto in questa seconda parte di campionato».

INIZIA IL RITORNO – Sabato alle 12.00 è in programma la sfida contro il Verona. Sarà la prima gara di ritorno dopo il 2-2 dell’andata. Le sensazioni di Goldoni sono positive: «Mi aspetto una grande sfida, perché il Verona è una squadra che ha aperto le danze assieme a noi al campionato di Serie A. È stata la nostra prima partita, purtroppo non siamo riuscite a portare a casa il risultato, perché le ragazze avversarie sono state furbe e brave a pareggiare la partita. Però ci stiamo preparando davvero bene. Gli allenamenti li affrontiamo ogni giorno sempre meglio, quindi sono sicura che sarà un’ottima sfida».

OBIETTIVI PERSONALI – Infine, Eleonora Goldoni ha stilato anche degli obiettivi per la sua crescita, in questo 2020. Rimane però reticente nel confessarli: «Ci sono tantissimi obiettivi che ho stilato che punto a raggiungere giorno dopo giorno, a livello personale e di calciatrice. Ci sono aspetti tecnici, tattici, dettagliati che cerco di perseguire».