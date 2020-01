Inter Women, che peccato! Marinelli spreca: pari con la Florentia

Terminato il match valido per l’undicesima giornata della Serie A Femminile tra Inter Women e Florentia. Le nerazzurre di Attilio Sorbi, dopo tre sconfitte consecutive, rimediano un pari interno. Ecco il report del match

REPORT – Dopo i primi 45′ terminati sullo 0 a 0 (QUI il report), nella ripresa l’Inter parte forte e al 52′ arriva la prima palla gol per le nerazzurre: Van Kerkhoven lanciata a rete viene bloccata da un grandissimo intervento difensivo di Ceci che mette in corner. Al 60′ arriva un’occasione sugli sviluppi di un corner, ma Gloria Marinelli lasciata tutta sola colpisce male e la sua conclusione di testa termina fuori. Al 66′ ancora una clamorosa occasione sciupata da Marinelli! Bravissima Terenzi ad andare via in velocità e a servire la compagna tutta sola in area, ma la sua conclusione è troppo debole e viene parata da Schoroffenegger. Le ragazze di Attilio Sorbi insistono e al 77′ sfiorano ancora il vantaggio sugli sviluppi di un corner dove il neo arrivo Bartonova impegna Schroffenegger. La partita è però stregata per l’Inter Women e soprattutto per la Marinelli che all’86 minuto salta due avversarie e calcia a giro, ma la sua conclusione è alta. Passa un minuto e questa volta è ancora l’estremo difensore ospite a dire di no sulla conlusione a botta sicura di Tarenzi. Il direttore di gara concede 3′ di recupero che non bastano per trovare il gol della vittoria. L’Inter, dopo tre sconfitte di fila, muove la classifica e sale a quota 12 punti al settimo posto in classifica, ma le nerazzurre avrebbero meritato sicuramente di più.

INTER: 31 Marchitelli; 13 Merlo (92′ Capucci), 23 Auvinen, 17 Debever, 6 Bartonova; 8 Brustia (78′ Pandini), 15 Nyman, 19 Alborghetti, 7 Marinelli; 27 Tarenzi, 12 Van Kerkhoven (67′ Baresi).

A disposizione: 1 Aprile, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 16 Goldoni, 20 Norton, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

FLORENTIA S.G.: 1 Schroffenegger, 6 Ceci, 10 Nocchi, 14 Bursi, 21 Re, 22 Rodella, 25 Vicchiarello, 31 Dupuy, 32 Dongus, 91 Imprezzabile, 93 Roche.

A disposizione: 2 Lipman, 7 Abati, 8 Lotti, 9 Martinovic, 16 Leoni, 23 Pirriatore, 24 Toomey, 64 Tampieri

Allenatore: Stefano Carobbi

Arbitro: Cannata (sez. Faenza)