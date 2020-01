Dimarco al Verona, chiusura vicina! Decisa la formula con l’Inter – SI

Federico Dimarco è sempre più prossimo al trasferimento al Verona. L’esterno mancino dell’Inter, nonostante l’ottima prova in Coppa Italia contro il Cagliari (vedi focus), approderà nell’Hellas Verona di Ivan Juric. Come riportato da “Sportitalia”, i due club hanno raggiunto l’accordo sulla formula del trasferimento.

BISOGNO DI GIOCARE – Federico Dimarco non terminerà la stagione all’Inter, con ogni probabilità. L’esterno è in uscita, dopo la buonissima prestazione sfoderata contro il Cagliari in Coppa Italia due giorni fa. L’ex Parma si è fatto apprezzare per le ottime doti di calcio, specie sui calci d’angolo, e per la sfrontatezza nell’attraversare la fascia mancina. Tuttavia, non è stato sufficiente per convincere Antonio Conte a inserirlo definitivamente nelle rotazioni con Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah. Nei primi sei mesi di stagione, Dimarco è sceso in campo appena tre volte, per un totale di 100 minuti tondi. Ai 78′ di mercoledì, si aggiungono i 7 minuti nello 0-3 al Torino e i 12 minuti nell’ultima prima della sosta (Inter-Genoa 4-0). Una bocciatura chiara dell’allenatore, che ritiene il 22enne ancora acerbo per il suo calcio.

VERONA – Tra i club interessati a Dimarco, ha prevalso il Verona. L’esterno si trasferirà a breve nella squadra di Ivan Juric, ricongiungendosi con Davide Faraoni, altro ex nerazzurro. Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto: l’obiettivo è garantire a Dimarco un maggior minutaggio nelle gambe.