FOTO – Inter Women, festa dopo la vittoria con la Lazio: «Grande serata!»

Inter-Lazio di Serie A Femminile si è chiusa con la vittoria delle nerazzurre per 1-0 (vedi articolo). Su Instagram, il club ha celebrato la grande vittoria con le foto dell’esultanza.

CHE SERATA – Il gol di Gloria Marinelli è bastato all’Inter di Rita Guarino per conquistare i tre punti nel difficile match di Serie A Femminile contro la Lazio. Le nerazzurre sono al secondo successo consecutivo in questo ottimo avvio di stagione. Su Instagram, l’Inter ha postato una serie di foto delle giocatrici che esultano con abbracci e volti sorridenti: “Grande serata per l’Inter Women che ha battuto 1-0 la Lazio”. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

