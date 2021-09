FOTO – Vidal su di giri prima della sfida con l’Ecuador: “Andiamo Cile!”

Vidal sta per scendere in campo in Ecuador-Cile a Quito. Il centrocampista dell’Inter, sui propri canali social, ha caricato l’ambiente in vista della sfida di qualificazioni Mondiali.

FORZA! – Dopo la sconfitta con il Brasile, il Cile di Arturo Vidal è pronto a rifarsi. Alle 23 va in scena la sfida contro l’Ecuador a Quito, gara valevole per le qualificazioni a Qatar 2022. Il centrocampista dell’Inter, sempre molto attivo sui social, non ha perso l’occasione per mandare un messaggio prima della partita: “Andiamo Cile!”. La nazionale di Vidal è ferma a quota 6 punti e arriva da due pareggi e una sconfitta. Stasera la vittoria è l’unico risultato a disposizione dei cileni. Di seguito il tweet dal suo account ufficiale.