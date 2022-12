FOTO – Alborghetti: «+3, quello che ci serviva per finire al meglio il 2022»

Lisa Alborghetti ha parlato della vittoria ottenuta con la “sua” Inter Women in campionato sul campo del Pomigliano sabato scorso.

POST – Queste le parole e la foto postate su Instagram da Lisa Alborghetti riguardo il successo della “sua” Inter Women in casa del Pomigliano per 1-2. “+3 ❤️‍🔥 Quello che ci serviva per finire al meglio il 2022. Ora sotto con gli allenamenti prima della pausa 🖤💙 @inter #inter #interwomen #la19 #seriea #calciofemminile #team“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti