Sabatini: «Inter, ritorno di Hakimi? Con Lukaku è successo! Deve partire…»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato delle tante voci che circolano su un clamoroso ritorno di Achraf Hakimi all’Inter. Il giornalista ha espresso una sua opinione su questa possibilità legata alla cessione di Denzel Dumfries. Con Lukaku già successo

POSSIBILE OCCASIONE − In Italia ormai non si fa altro che parlare di un possibile ritorno di Achraf Hakimi all’Inter. Il marocchino durante il Mondiale non ha nascosto il suo amore per il club nerazzurro, al quale ha anche mandato numerosi segnali (vedi articolo). Di questo ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che ha espresso una sua opinione su questa suggestione legata alla possibile cessione di Denzel Dumfries. Le sue parole: «Io non lo so. Sinceramente sono rimasto stupito anche io dal fatto che Hakimi abbia mandato tanti messaggi. Di fatto ha proprio dichiarato che si trovava più a suo agio nell’Inter piuttosto che nel Paris Saint Germain. Poi parliamoci chiaro come i nerazzurri hanno riportato a casa Lukaku secondo me può riportare a casa anche il marocchino se lui vuole. C’è anche l’occasione di vendere Dumfries. Sarà un’impressione ma forse Dumfries è molto meno in sintonia con lo spogliatoio nerazzurro di quanto non lo fosse Hakimi. Ho avuto questa impressione, magari mi sbaglierò. Questa è quindi un’operazione che l’Inter può realizzare magari con la cessione dell’olandese. Stiamo parlando però di fantamercato. Il marocchino infatti guadagna uno sproposito al PSG e quindi dubito che ciò possa andare in porto come operazione nostalgia. Ma io lo dubitavo anche di Lukaku e ora lui gioca nel club nerazzurro».