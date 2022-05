Csiszar: «Deluse per il 3-0 subito dal Milan, a Sassuolo per chiudere bene»

Henrietta Csiszar, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista del prossimo e ultimo match di Serie A femminile contro il Sassuolo. Bisogna riscattarsi dopo il pesante 3-0 subito dal Milan

RISCATTO − Csiszar determinata a chiudere bene la stagione con l’Inter: «Abbiamo perso il Derby col Milan 3-0. Eravamo tutte deluse e tristi, ma abbiamo avuto una settimana per migliorare e lavorare come squadra. Abbiamo avuto alti e bassi in questa stagione, trovando anche vittorie importanti come contro Roma e Milan nel girone di andata. Ma purtroppo abbiamo anche perso dei punti, ora abbiamo una partita da giocare e vincerla. Sassuolo? Bisogna prepararla bene, perché sono una squadra forte, soprattutto tatticamente. Sanno passare da un sistema di gioco ad un altro, quindi sarà difficile e dovremmo essere pronte».