Bucciantini: «Dybala all’Inter dove lo metti? Con Lautaro Martinez no attacco»

Bucciantini non è convinto che Dybala all’Inter possa funzionare. Il giornalista, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, trova problemi di compatibilità con Lautaro Martinez.

POCO COMPATIBILE? – Da Marco Bucciantini arrivano perplessità sul mercato: «Paulo Dybala all’Inter dove lo metti? Se ragioni che Dybala e Lautaro Martinez assieme non è un attacco, perché si confermano i problemi di velocità di quest’anno, allora Dybala andrebbe o con Tammy Abraham o con Victor Osimhen. A me piacerebbe molto anche con Arthur Cabral, ma è un’esigenza mia. Con Abraham o Osimhen mi sembra il posto giusto dove esaltare lui e la gente».

ALTERNATIVA INEVITABILE – Oltre a Dybala Bucciantini fa una riflessione sulla rosa: «Secondo me le grandi squadre sono già troppo ampie. C’è Robin Gosens, che ha già segnato in pochi spezzoni con l’Inter, ma non ha mai giocato titolare. Se hai Ivan Perisic che gioca in quel modo lì non lo togli neanche al 120′. Una volta l’ha tolto al 70′ nel derby e potrebbe essere la situazione decisiva del campionato».