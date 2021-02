Coppa Italia Femminile, Fiorentina-Inter: le ragazze di Sorbi in semifinale

Attilio Sorbi Inter Women

Fiorentina e Inter Women si sfidavano oggi per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (andata 2-0 per le nerazzurre). La squadra di Sorbi esce sconfitta ma passa il turno

SEMIFINALI – Fiorentina-Inter era la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, la squadra viola si è imposta per 1-0 con la rete siglata da Quinn nella prima frazione. In virtù del risultato d’andata, la squadra di Attilio Sorbi conquista le semifinali di Coppa Italia. Le nerazzurre affronteranno il Milan di Maurizio Ganz.

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger, 2 Cordia, 5 Tortelli, 8 Neto, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 22 Baldi, 25 Thøgersen, 30 Zanoli.

A disposizione: 1 Öhrström, 21 Forcinella, 7 Adami, 17 Monnecchi, 19 Kim, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 31 Bartolini, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

INTER WOMEN: 12 Gilardi; 8 Brustia, 14 Kathellen, 19 Alborghetti, 6 Bartonova; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 16 Møller, 7 Marinelli, 27 Tarenzi.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 13 Merlo, 17 Debever, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 29 Mauro, 30 Vergani.

Allenatore: A. Sorbi

Arbitro: Matteo Gualtieri (sez. Asti)