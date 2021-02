Inter-Lazio, i convocati di Inzaghi: due forfait. Presente Radu

Simone Inzaghi Lazio

Inter-Lazio è in programma questa sera alle 20:45. Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di San Siro. Nonostante le voci della vigilia, presente Radu

CONVOCATI – Inter-Lazio è in programma questa sera alle 20:45. Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro. Presente Stefan Radu, che era in dubbio a causa di un problema fisico riscontrato nelle ultime ore. Non ci saranno, come preventivato, Strakosha e Luis Felipe. Di seguito la lista completa dei convocati

Portieri: Alia, Furlanetto, Reina;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Fonte: sslazio.it