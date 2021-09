Brustia: «Inter Women, ottimo inizio ma anno lungo. Piedi per terra»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato dell’ottimo inizio di stagione delle ragazze nerazzurre allenate da Rita Guarino.

SEGNALI – Queste le parole ai microfoni di Inter Tv da parte di Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, sull’ottima partenza con le due vittorie nelle prime due giornate di campionato. «Segnali più che positivi? Sì, sicuramente è stato per noi un ottimo inizio di campionato, siamo a punteggio pieno e quindi siamo molto contente. Sappiamo però che la strada sarà lunga. L’anno è lungo e quindi non dobbiamo montarci la testa, ma rimaniamo con i piedi per terra e lavoriamo partita dopo partita».

LAZIO – Brustia sul match contro la Lazio, in cui l’Inter ha mostrato carattere giocando contro una squadra molto tosta. «Quanto sono importanti queste vittorie nel processo di crescita della squadra? Sicuramente moltissimo. Siamo state brave, abbiamo dimostrato di essere una squadra matura perché comunque sull’1-0 siamo riuscite a tenere il risultato fino alla fine. Il processo di crescita parte proprio da queste piccole cose, quindi siamo ancora più contente di questo».

EMPOLI – Brustia sul match, ormai a ridosso, contro l’Empoli che arriverà con un po’ di voglia di rivalsa dopo il pareggio subito in extremis contro il Pomigliano. «Che tipo di partita mi aspetto? Sicuramente l’Empoli avrà voglia di vincere dopo appunto quello che è successo domenica scorsa che comunque gli è costato un pareggio all’ultimo minuto. Quindi saranno molto aggressive e vorranno a tutti i costi vincere, ma anche noi. Quindi giocheremo alla pari sicuramente».

CAMPIONATO – Brustia sulle prime due giornate che hanno raccontato che questo campionato è molto più competitivo, le squadre si sono rafforzate tanto. «Come la vedo? Sì, sicuramente le squadre si sono rafforzate tutte, dalla prima all’ultima. Non c’è più nessuna giornata in cui puoi permetterti di abbassare la guardia, ma devi giocare ogni partita come fosse sempre contro la Juventus, contro il Milan, contro le prime della classe. Quindi è un bene per noi, un bene per il calcio italiano, quindi siamo contente».

Fonte: Twitter Inter Tv