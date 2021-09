Carnasciali: «Inter gioca meglio? Contano i risultati. Entusiasmo diverso»

Daniele Carnasciali, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha parlato anche dell’Inter nel corso dell’evento di TMW Radio presso il suo stabilimento balneare La Valletta Beach Club a Castiglione della Pescaia (Grosseto).

GIOCO – Queste le parole di Daniele Carnasciali, ex difensore tra le altre della Fiorentina, sull’Inter nel corso dell’evento di TMW Radio presso il suo stabilimento balneare La Valletta Beach Club a Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Se la squadra nerazzurra gioca meglio con Simone Inzaghi che con Antonio Conte? Può darsi, ma nel calcio contano i risultati. Conte in due anni è arrivato secondo, in finale di Europa League e poi ha vinto il campionato: non ha fatto bene, di più. Vedo un entusiasmo diverso: aver perso Lukaku poteva essere deleterio, invece ora Lautaro Martinez si sentirà più responsabilizzato, c’è Correa che è giovane e un altro pezzo da novanta come Dzeko. La difesa non è cambiata, il centrocampo con Calhanoglu ha acquisito qualità».