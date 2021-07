Bonetti: «Emozionata di giocare nell’Inter. Porto esperienza»

Tatiana Bonetti è una nuova giocatrice dell’Inter Women. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato ai microfoni di Inter Tv per la presentazione davanti alla sala trofei nerazzurra

GRANDE SOCIETÀ − Queste le parole della Bonetti sull’arrivo all’Inter: «Sono emozionata di tornare a giocare in una squadra che, diciamo, ho già avuto nel mio percorso perché sono partita da qua, dalle parti di Milano. Una volta si chiamavano le azzurre, adesso pian piano è diventato l’Inter. Ovviamente, non è la stessa cosa, la società è cambiata, però, è come un po’ un ritorno al passato per me. Sono contenta di essere qui, l’Inter è una società importante e ambiziosa che ha voglia di crescere. Quest’anno, vogliamo fare sicuramente uno step in più, perché vogliamo dimostrare il valore della squadra».

ESPERIENZA − Questa la carica della giocatrice: «Sono molto carica ed emozionata, cercherò di trasmettere tutta la mia esperienza alle ragazze, anche a quelle più piccole e sono convinta che potremmo fare un bel lavoro tutti insieme. Abbiamo un supporto, comunque, notevole dalla parte della società che dall’allenatrice, che è un valore aggiunto a tutto il contesto».

REPERTORIO − Bonetti porterà del suo all’Inter: «Spero di portare il massimo della mia esperienza, dei miei gol, dei miei assist. Tutto quello che, comunque, fa parte del mio repertorio, cercherò di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore per dare il meglio di me».