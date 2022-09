Alciato: «Inter Women-Pomigliano, match senza storia! Una domanda»

Alessandro Alciato, ospite negli studi di LA 7, ha commentato così il successo dell’Inter Women sul Pomigliano. Il giornalista si sofferma su un particolare aspetto del match

ATTENDIBILE? – Queste le parole di Alessandro Alciato: «Abbiamo visto tanto contro poco. Una squadra solida contro una squadra di giovani. Abbiamo visto una squadra come l’Inter che ha segnato 6 gol e poteva farne degli altri: un match senza storia che ha raccontato tanto a Rita Guarino ed alle nerazzurre. Sono curioso di sapere cosa abbia raccontato all’allenatore del Pomigliano che ha creato poco o nulla. Difficile uscire da queste sconfitte. Rita Guarino? Ha in mano un grande potenziale ma un piccolo problemino: l’abbondanza delle scelte. I numeri dicono che l’attacco migliore è quello dell’Inter, lì davanti le altre giocatrici sono in grandissima forza. Quanto è attendibile il test di oggi? È la domanda di oggi».