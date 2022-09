Udinese-Inter, Brozovic dal 1′: nessun allarme! Bagarre sulla sinistra – Sky

Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 12.30 alla Dacia Arena (QUI le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia). Brozovic ha fatto preoccupare il tecnico dopo la rifinitura, ma secondo quanto rivelato da Barzaghi l’allarme è rientrato. Sulla corsia sinistra è bagarre. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport

CAMBIAMENTI – Udinese-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 12.30 alla Dacia Arena. Matteo Barzaghi preannuncia cambiamenti nell’undici nerazzurro: «Inzaghi ha preannunciato che vedremo una battaglia molto intensa dal punto di vista fisico. Una partita delicata anche perché si arriva da una settimana di Champions League, una trasferta anche stancante e per questo il tecnico nerazzurro potrebbe fare dei cambi».

BAGARRE – Udinese-Inter rivedrà il ritorno dal 1′ di Samir Handanovic e Stefan de Vrij mentre sulla corsia sinistra è bagarre: «Possiamo dunque ipotizzare di rivedere Handanovic titolare, de Vrij in difesa, insidiato da Acerbi. In mezzo, con Calhanoglu fuori per infortunio, vedremo Gagliardini con Brozovic e Barella. Sulle corsie esterne agirà Dumfries a destra, a sinistra aperto invece il ballottaggio con tre uomini per una maglia: Gosens, Dimarco e Darmian. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez. Correa rimane in lizza fino alla fine, ma in questo momento parte leggermente in svantaggio».