Ajara Njoya: «Rispettiamo il Milan, ma noi consapevoli della nostra forza»

Ajara Njoya, attaccante dell’Inter Women attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato in vista del derby in programma domani sabato 28 gennaio contro il Milan.

DERBY VICINO – Ajara Njoya attraverso i canali ufficiali del club ha parlato così in vista del derby: «Siamo felici per il successo in Coppa Italia ma siamo già concentrate sulla prossima sfida. La partita contro il Milan sarà molto difficile, sappiamo che sono una buona squadra, rispettiamo tutti i nostri avversari ma noi lavoriamo sempre per migliorarci perché siamo consapevoli della nostra forza e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio».

Fonte: Inter.it