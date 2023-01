Smalling, Inter sempre vigile ma per la dirigenza resta un’alternativa: la situazione – Sky

Chris Smalling ha un contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno, proprio come Milan Skriniar. L’Inter, secondo quanto riportato da Sky, continua a valutare il nome del difensore 34enne. Ad oggi, però, resta solo come una possibile alternativa.

NOMI IN DIFESA – L’Inter continua a seguire con attenzione alcuni giocatori in vista del mercato estivo, quando dovrà sostituire Milan Skriniar che andrà via a zero. Oltre il nome di Tiago Djalò, la dirigenza non dimentica anche Chris Smalling, anche lui in scadenza con la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l’inglese è un’alternativa nel caso in cui Stefan De Vrij decidesse di non rinnovare e lasciare a fine stagione.