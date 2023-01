Firmino, problema ingaggio facilmente risolvibile per l’Inter: opzione solo in un caso – SM

Il nome di Roberto Firmino stuzzica la dirigenza dell’Inter, soprattutto perché in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque arriverebbe a costo zero favorito da un fattore. Il brasiliano, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è un opzione per l’attacco nerazzurro ma solo in un caso.

OPZIONE IN ATTACCO – Roberto Firmino al momento è solo una suggestione, ma l’Inter ci pensa veramente per il mercato estivo, soprattutto qualora Romelu Lukaku non dovesse convincere e dunque i nerazzurri rinuncerebbero a rinnovare il prestito con il Chelsea. L’attaccante del Liverpool è in scadenza di contratto con gli inglesi e il suo ingaggio sarebbe facilmente ammortizzabile grazie al decreto crescita.